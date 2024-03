Indotto | per 2600 lavoratori la cassa è un rebus

Presenza considerevole di Forze dell’ordine davanti alla portineria imprese del Siderurgico di Taranto . Ci sono solo loro . Per ora. È la chiara sensazione di possibili evoluzioni rilevanti nella ... (Leggi)

“Ad aprile a Torino proclameremo uno sciopero unitario del comparto Automotive , vale a dire di Stellantis e delle imprese dell’indotto, per chiedere la salvaguardia e il rilancio del quello che ... (Leggi)

Otto ore di sciopero ad aprile per fermare il declino della “Detroit italiana”. Il settore auto di Torino si fermerà per chiedere la salvaguardia e il rilancio del settore auto. Lo farà in maniera ... (Leggi)