Indonesia | aereo finisce fuori rotta | pilota e copilota si sono addormentati

Le autorità indonesiane hanno detto che l'aereo ha deviato dalla sua traiettoria di volo dopo che i due piloti si sono addormentati: Le autorità Indonesiane hanno detto che l'aereo ha deviato dalla sua traiettoria di volo dopo che i due piloti si sono addormentati: Shaider Mohieldin/AFP/Getty Images Un aereo passeggeri Batik Air all'aeroporto internazionale Sultan Iskandar Muda in Indonesia nel 2022. CNN — Il ...

