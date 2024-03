Indian Wells | Kokkinakis è già storia per Sinner Sfida inedita contro Struff per andare in ottavi di finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 10 marzo 2024) Non poteva esserci debutto migliore per Janniknel primo Masters 1000 della stagione. Qualche games per prendere confidenza con i campi e il clima del deserto californiano, poi il dominio ai danni di un Thanasiinerme. Nel matchil talentuoso australiano c’è tutto ilche abbiamo imparato ad ammirare in questi ultimi mesi: sempre inllo della partita, chirurgico nei momenti decisivi, come il break sul 4-3 che ha deciso il primo set, prima di dilagare nel secondo parziale. Un percorso, quello verso il titolo del torneo nordamericano e la seconda posizione del ranking mondiale, che quest’oggi prosegueJan-Lennard. Un match da non sottovalutare,un giocatore che l’anno scorso è stato in grado di ...