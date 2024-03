Indian Wells | Djokovic soffre ma si qualifica al 3° turno Bene Musetti e Nardi | ko Fognini

(Di domenica 10 marzo 2024) Il numero 1 del mondo Novak, tornato adopo cinque anni, ha superato in tre set l’australiano Aleksandar Vukic 6-2, 5-7, 6-3. Mobile sulle gambe, Vukic (69esimo in classifica) ha comunque ben figurato contro il prestigioso avversario, aggiudicandosi anche un set. Tra le favorite del torneo di tennis, l’americana Coco Gauff, n.3 del mondo, ha sfiorato l’eliminazione contro...

Jannik Sinner si diverte e vince. L’altoatesino (n.3 del mondo) è tornato in coppia con Lorenzo Sonego e, in memoria di quello che fu a Malaga in chiusura di 2023, il riscontro finale è stato ... (Leggi)

oggi , domenica 10 marzo, Jasmine Paolini affronterà la russa Anna Kalinskaya nel match valido per il terzo turno del WTA1000 di Indian Wells . Sul cemento della California la toscana incrocerà per la ... (Leggi)

