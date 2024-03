Indian Wells 2024 | colpaccio Nardi | Musetti di grinta Fuori Sonego e Fognini

(Di domenica 10 marzo 2024), 10 marzo– Aspettando Jannik Sinner, che giocherà questa sera contro Struff, nella notte disono stati quattro gli italiani scesi in campo per i trentaduesimi di finale. Lorenzo, Fabio, Lucae Lorenzo, quattro nomi ma solo due capaci di strappare l'accesso ai sedicesimi. Dopo che Matteo Arnaldi ha cercato l'impresa contro Carlos Alcaraz, ma con lo spagnolo che, dopo aver perso il primo set, si è imposto nettamente sui restanti due vincendo con i parziali di 6-7, 6-0 e 6-1. Nelle partite notturne, di voglia eha battuto in tre set il canadese Shapovalov con i parziali di 6-4, 2-6, 7-5, al termine di due ore e venti minuti ...

Jan-Lennard Struff è un tennista tedesco classe 1990 che non ha ancora vinto un torneo a livello ATP in singolare mentre vanta quattro titoli in doppio. Suona particolarmente strano in questo ... (infobetting)

Tennis: Indian Wells Musetti e Nardi avanti, Fognini eliminato: Lorenzo Musetti vola al 3° turno di Indian Wells battendo Denis Shapovalov. ll carrarino, 26^ testa di serie del seeding, si è imposto con i parziali di 6-4, 2-6, 7-5 dopo due ore e 20' di un match ...ansa

Tennis, Sinner-Sonego agli ottavi nel doppio a Indian Wells: Aglin ottavi la sfida a Marcel Granollers e Horacio Zeballos Indian Wells (USA) (ITALPRESS) - Jannik Sinner e Lorenzo Sonego si qualificano agli ottavi di finale del BNP Paribas Open, il primo Masters ...sport.tiscali

Atp Indian Wells - Djokovic non brilla ma batte Vukic: sfiderà Nardi. Ok Medvedev: Non è stato l'esordio migliore della sua carriera, ma Novak Djokovic si è regalato la vittoria numero 400 in un torneo Masters 1000 nel giorno in cui è tornato a Indian Wells dopo cinque lunghi anni.tennisworlditalia