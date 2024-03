Incursione dei ladri in casa Poi la fuga con magro bottino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 10 marzo 2024) Quando sono tornati ahanno trovato aperto il cancello del cortile, forzata la serratura della porta d’ingresso e all’interno tutte le stanze messe a soqquadro dai. Le vittime del furto hanno chiamato i carabinieri, intervenuti per il consueto sopralluogo con cui vengono avviate le indagini sull’accaduto, mentre i responsabili sono già lontani. È successo in via Pagani a San Giorgio Lomellina, nell’arco della mattinata di venerdì, in unaindipendente, senza che nessun vicino abbia visto o sentito qualcosa di sospetto. Nel caos lasciato dainon è stato semplice per i proprietari verificare cosa mancasse dall’abitazione, ma non tenevano inné soldi in contanti né gioielli d’oro. I malviventi hanno infatti rubato alcuni monili, ma solo bigiotteria di scarso valore economico, ...