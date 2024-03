Incidenti stradali nel pomeriggio | tre i feriti

(Di domenica 10 marzo 2024) Incidente in A1: due, uno grave Tre auto si sono scontrate oggisull’autostrada A1, direzione nord, al chilometro 323. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 18:24. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, un’automedica, la Polizia Stradale di Battifolle e i Vigili del Fuoco. Due persone sono rimaste ferite: un giovane minorenne, trasportato all’ospedale della Gruccia in codice 2, e un uomo di 54 anni, trasportato allo stesso ospedale in codice 1. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Altro incidente sulla S.S.73Un altro incidente si è verificato oggiad Arezzo, lungo la SS73, direzione Sansepolcro. Un giovane di 22 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Donato in codice 2. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Bianca di ...

