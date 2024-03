Incidenti | sono l’Asse e via Borgo Palazzo le strade più pericolose in città

(Di domenica 10 marzo 2024) LA MAPPA. Negli ultimi 5 anni lungo le due arterie gli scontristati rispettivamente 201 e 162. In centro viale Vittorio Emanuele tra i punti più «caldi». L’approfondimento su L’Eco di Bergamo di domenica 10 marzo.

Ragazza travolta da un treno: al via le indagini per ricostruire le ultime ore di Marika Guerra: La dinamica dell'incidente è ancora avvolta nel mistero, ma la procuratrice Elena Parato vuole vederci chiaro e le indagini sono attualmente in corso. Il tragico evento si è verificato circa un ...giornalelavoce

Galleria quattro giornate: Napoli e l'intera regione della Campania sono teatro di continui Incidenti stradali dovuti all'incoscienza e all'alta velocità dei conducenti. La notte scorsa, si è verificato ...cronachedellacampania

Ladri fuggono e provocano incidente ferendo due anziani: 4 arresti nel Napoletano: Portici, furto in casa e incidente: quattro arresti. Il terzo è riuscito a far perdere le proprie tracce nella notte ...napoli.occhionotizie