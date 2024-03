Cremeno. Auto contro pullman di turisti, soccorsi in azione: L'incidente è avvenuto poco prima delle 17 Da chiarire la dinamica del sinistro CREMENO - Incidente nel pomeriggio di domenica in via Alighieri, a Maggio di Cremeno . Coinvolti due mezzi, un'auto (Audi A4) e un pullman di turisti di ritorno dai Piani di Bobbio, che per motivi da ...

Perde il controllo dell'auto e si ribalta, soccorsa una 18enne: Incidente sulla Strada Provinciale 62 a Cremeno nella serata di domenica La giovane è stata trasportata all'ospedale di Lecco con lievi ferite CREMENO - Incidente intorno alle 20 di ieri, domenica 11 febbraio , lungo la Strada Provinciale 62 a Cremeno . Una ragazza avrebbe perso il controllo dell'auto e si sarebbe ribaltata. Fortunatamente l'...

Incidente a Cremeno, auto contro pullman di turisti cinesi di ritorno dai Piani di Bobbio: feriti papà e figlio di 9 anni: Incidente a Cremeno, auto contro pullman di turisti cinesi di ritorno dai Piani di Bobbio: feriti papà e figlio di 9 anni: Cremeno (Lecco), 10 aprile 2024 – Un' auto si è scontrata con un pullman carico di turisti cinesi. Ci sono due feriti, un bambino di 9 anni e il papà di 29, che viaggiavano sulla macchina. L'Incidente ...

