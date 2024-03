Inchiesta Perugia | Malan | ‘bene governo contro evasione fisco | a sinistra usano Antimafia’

On. Pippo Gennuso nel dossieraggio dell'Antimafia: 'Coinvolti giornalisti che hanno fatto carriera': L'uomo chiave dell'inchiesta della procura di Perugia, che indaga sugli ingressi informatici alle banche dati della Procura nazionale antimafia, è il luogotenente della Guardia di finanza Pasquale ...

Il 3° Rally Città di Foligno parla straniero: vittoria per Heikkilä - Temonen (Toyota GR Yaris): ... QUILICHINI - BELHACENE (Skoda Fabia Rally 2 Evo) a 3'33.5 NELLA FOTO: HEIKKILÄ IN AZIONE (FOTO MASSIMO BETTIOL) ← Inchiesta dossieraggio Perugia, il finanziere indagato: 'Parlerò ai giudici e ...

Dossieraggio: Fd'I, portare alla luce cupola mandanti: Dossieraggio: Fd'I, portare alla luce cupola mandanti: L'Inchiesta sull'illecita attività di dossieraggio, su cui sta indagando la Procura di Perugia, "sta assumendo sempre più i tratti di ...

Un Comitato per la difesa della costituzione e della democrazia: Un Comitato per la difesa della costituzione e della democrazia: Nasce a Perugia su iniziativa dell'avvocato Walter Biscotti, sulla scia dell'Inchiesta sugli accessi abusivi alle banche dati investigative Il servizio di Andrea Rossini, montato da Carlo Bartolucci, ...

De Paola: “Gravina doveva dimettersi ma non per Perugia, che vengano svelati gli accusatori”: De Paola: “Gravina doveva dimettersi ma non per Perugia, che vengano svelati gli accusatori”: "Sul presidente federale abbiamo spesso espresso il nostro pensiero critico invocando più volte le sue dimissioni".