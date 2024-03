Incendio nella notte | fiamme e paura | palazzina evacuata

Momenti di paura nella tarda serata. ieri sabato, per un Incendio a Luino, le fiamme hanno distrutto il tetto di un’abitazione, una casa indipendente, in via Foscolo, resa inagibile. Sul posto ... (ilgiorno)

Palermo – Squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate la scorsa notte per spegnere un incidendo divampato in un appartamento in via Montesanto a Palermo. Il rogo sarebbe partito da ... (ilpalermo)