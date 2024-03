Inagurato l’infopoint del candidato Devecchi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 10 marzo 2024) Ritorna in campo dopo essere stato in “panchina“, come dice lui, ma la partita ora sarà impegnativa: Cristiano(foto), che ieri pomeriggio ha inaugurato, in Corso Umberto I,elettorale di Laboratorio di “Idee Sant’Angelo 2030“, si presenta comesindaco alla prossima tornata elettorale di giugno. "Una corsa che nasce dalla gente – spiega, già amministratore a Sant’Angelo ma anche con ruoli istituzionali in Provincia di Lodi –. Tante persone mi fermavano per strada e mi sollecitavano a fare il passo. E allora mi sono detto: provo. So che sarà dura e se si vincerà sono consapevole che la situazione a Sant’Angelo è difficile, ma in questo momento sono altrettanto sicuro di avere in mano tantissime idee ed a fianco un gruppo fantastico, una quarantina di persone, molti neofiti della ...