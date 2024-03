In Prima è scontro in vetta Ora lo Jolo può scappare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Ci sono ancora ventiquattro punti virtualmente in palio,della fine della "regular season". E le formazioni di Prato e provincia impegnate ine Seconda Categoria dovranno quindi dare ancora una volta il 110%, ricominciando dalla ventiquattresima giornata di campionato fissata per le 15 odierne. Iniziando dallaCategoria, che propone loal vertice: locapolista del girone C giocherà nella tana della Folgor Calenzano seconda, con l’obiettivo di mantenere inalterato o rimpinguare l’attuale distacco di tre lunghezze. Si tratta quindi di un turno cruciale per la banda Diodato, perlomeno in linea teorica: un eventuale successo porterebbe Lupetti e compagni a +6, dando loro un margine ancor più rassicurante. Sfida impegnativa anche quella che attende il C.F. 2001, che ...