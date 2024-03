In ospedale dopo aver mangiato bacche di glicine | salvi i due fratellini avvelenati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 10 marzo 2024) Seravezza (Lucca), 10 marzo 2024 – Sono fuori pericolo i duericoverati all’pediatrico Meyer di Firenze che avevano ingeritovelenose in giardino. I bambini – di 3 e 6 anni – stanno decisamente megliola terapia messa in atto che ne ha garantito la completa disintossicazione, e saranno dimessi in giornata, così concludendo nel migliore dei modi un episodio che ha scatenato il comprensibile panico nei familiari. L’allarme è scattato venerdì intorno alle 19. Idi origine russa da tempo vivono a Seravezza con i loro genitori e mentre giocavano in giardino, sono riusciti a nascondersi dai genitori e, sicuramente spinti dalla curiosità, hanno iniziato a mangiare ledel bellissimoornamentale. Come molte altre piante ...