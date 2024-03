In fuga dall’orrore di Gaza | atterrato il volo militare Due pazienti al Meyer

(Di domenica 10 marzo 2024) Pisa, 10 marzo 2024 - Con 31 mezzi e 109ntari, la Croce Rossa Italiana ha risposto oggi alla richiesta di supporto del Ministero della Salute circa la necessità di trasferire in ambulanza 19, tra adulti e pediatrici, provenienti dae bisognosi di cure, presso strutture ospedaliere italiane. Isono arrivati con un aereo C130 all’Aeroportodi Ciampino - alcuni trasportati all’aeroportodi Pisa - per poi essere trasferiti in ospedale. “Siamo lieti di accogliere queste persone segnate dalle violenze di un conflitto che non fa sconti e non risparmia nessuno”, dice Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana. “L’accoglienza dintarie entari è l’abbraccio della Croce Rossa Italiana ...

Ladri in fuga dalla polizia dopo un furto in una casa si scontrano con un’altra auto: ferita 76enne: Ladri in fuga dalla polizia dopo un furto in una casa si scontrano con un’altra auto: ferita 76enne: Era alla guida della sua auto quando è stata travolta da altre due automobili con a bordo quattro ladri che stavano scappando dalla polizia dopo essere stati ... fino a quando i due veicoli in fuga ...

