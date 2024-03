(Di domenica 10 marzo 2024)51, volontari in servizio 24 ore al giorno, distribuiscono alimenti, vestiario e beni di prima necessità e percorrono decine di chilometri per ritirare le donazioni. Sono circaleche vengono aiutate dai volontari, ex detenuti, giovani in cerca di riscatto sociale e ragazzi del quartiere, guidati da Gennaro Speria, Genny Lo Zio. Ogni giorno passando in via lombardia dove c’è la sede di51, si vede lacon decine di cittadini in attesa di ricevere un pacco, giovani in cerca di riscatto sociale. Arrivano a Rozzano per ritirare un pacco di derrate alimentari. Non ci sono solo i residenti del quartiere popolare ma anche giostrai, rom dei campi sparsi nell’hinterland sud, disperati che vivono in luoghi di fortuna come quelli che spesso si intravedono nascosti dalla ...

L’OR Reggio Emilia (35) vuole blindare il secondo posto in classifica e, per farlo, va a caccia della terza vittoria consecutiva ospitando alle 17 nel match di A2 l’History Roma 3Z (16). I ... (Leggi)

Parigi – “Tra l’infanzia e l’eta? adulta intercorre uno spazio che mi affascina: e? il momento in cui si forma il carattere”. Così dice Miuccia Prada presentando la sua ultima collezione per Miu ... (Leggi)

Non accenna a interrompersi lo straordinario momento di forma del l’Arsenal , che in fila l’ottava vittoria consecutiva in Premier League dopo aver sconfitto 2-1 il Brentford . All’Emirates Stadium a ... (Leggi)

In fila per mangiare. Il lavoro di Area 51 sfama duemila persone: Ogni giorno passando in via lombardia dove c’è la sede di Area 51, si vede la fila con decine di cittadini in attesa di ricevere un pacco, giovani in cerca di riscatto sociale. Arrivano a Rozzano per ...ilgiorno

Indian Wells, Musetti piega Shapovalov: sfida Rune per gli ottavi: Contro Shapovalov, ex Top 10 oggi numero 131 ATP che non vince due partite di fila in main draw in un torneo del circuito ... Musetti e Shapovalov si ritrovano a giocare un set decisivo per la quarta ...sport.tiscali

Pernat punta su Bagnaia, Martin e Bastianini: "Sarà la caccia al titolo più bella di sempre": Parla il manager dei piloti: "Tre favoriti in prima fila, ma occhio agli outsider Binder e Quartararo. Marquez Dovrà adattarsi alla Ducati" ...quotidiano