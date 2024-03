"In cucina c'è più libertà che nella musica. Disobbedire non basta". Manuel Agnelli e la chef Chiara Pavan a confronto

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 10 marzo 2024) Li hanno fatti dialogare seduti su un palco, anche se si erano già incontrati un paio di volte. In quelle circostanze era seduto solo lui, mentre lei era in piedi dietro al pass di Venissa, sull'isola di Marzobbo dove con Francesco Brutto sta scrivendo un nuovo concetto diambientale.infatti, oltre che musicista e produttore, leader carismatico degli Afterhours, è un grande appassionato di. Lo dice ammiccando a un bottone che non vuole saperne di stare chiuso - «Prima non sarebbe successo» - in un talk in cui si parla del rapporto tra creatività e disobbedienza. È il tema del congresso Identità Golose 2024: Non esiste innovazione senza disobbedienza: la rivoluzione oggi che vuole indagare il luogo in cui nasce il ...