In campo per sconfiggere le dipendenze

(Di domenica 10 marzo 2024) Le modelle influencer, gli stereotipi che intasano lo schermo del telefonino. Un chilo in più addosso e ci si sente diversi. Una dieta sbagliata e nasce la dipendenza. "Smetto quando voglio. Che vuoi che sia!". "I nostri figli hanno bisogno di essere ascoltati, capiti, guidati". Ed ecco che genitori e parrocchiani si mettono insieme per discuterne, parlarne, proporre spunti di riflessione. L’aps oratorio di Santa Maria a Ripa di Empoli organizza per la prima volta un ciclo di incontri rivolti alle famiglie e ai ragazzi. Si comincia domani dalle 18 alle 20 con il tema delle. Gli appuntamenti si terranno nei locali dell’oratorio in via della Repubblica. Venerdì 15 marzo alle 21 si affronterà il tema dei disturbi alimentari mentre il 12 aprile dalle 16 alle 18 si tratterà l’argomento del bullismo, cyberbullismo e adescamento su internet, con il contributo ...

Oltre due milioni di investimenti. È l’impegno economico della Fondazione Carit in favore dell’ospedale Santa Maria per il (2 milioni 351mila euro, per la precisione). "Si tratta – spiega ... (Leggi)

infortunio per il giocatore dell’Inter, costretto ad uscire anzitempo durante la sfida contro il Bologna. Ansia per Simone Inzaghi e i tifosi. Gara intensissima tra il Bologna di Thiago Motta e ... (Leggi)

Oggi si tengono le elezioni regionali in Abruzzo. I cittadini abruzzesi sono chiamati alle urne per la scelta del presidente di regione e per il rinnovo del Consiglio regionale. I seggi elettorali ... (Leggi)

Azzano San Paolo. Sarà Alberto Candellero il candidato sindaco espressione del Gruppo: piemontese di nascita, bergamasco di adozione (da più di trent’anni), azzanese per scelta (da vent’anni). Non è ... (Leggi)

La Vuelle va a caccia del bis a Trento. Cioppi: "Clima positivo, partiti per vincere": Pesaro scende in campo alle 18. "In questo momento ogni partita va giocata come una finalissima se vogliamo salvarci" ...ilrestodelcarlino

Campinoti, i big in campo: "Questo è il centrodestra. Sicurezza al primo posto. Poi il lavoro e l’industria": Per consolidare questa anima civica Campinoti ha peraltro reso ... Sono cose che ti cambiano". Una scelta di campo precisa, quindi, che parte dal "pragmatismo", termine più volte evocato, e da una ...lanazione

Volley, Igor – Scandicci è un incrocio d’alta quota. In attesa di sapere quanto tornerà Markova: Nelle prossime due settimane si conosceranno i tempi per il rientro della giocatrice russa Da un big match all’altro. Dimenticata la sconfitta di mercoledì sera al “Pala Verde” la Igor torna in campo ...lavocedinovara