In Campania allerta meteo gialla per temporali dalle 20

(Di domenica 10 marzo 2024) La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso didi livello Giallo per piogge evalido20 di oggi, domenica 10 marzo, fino alle 20 di domani, lunedì 11 marzo. Su tutto il territorio regionale si prevedono intense precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale. Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell'impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, caduta massi e frane. Si ricorda ai Comuni di attivare i Coc (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure ...

Allerta Meteo in Liguria, frane e strade bloccate per le piogge. Allagamenti in Piemonte, in Lombardia preoccupa il Lambro - Il: Anche in Campania, già vittima ieri di frane e colate di fango , in serata sono attesi forti ... In tutta la regione c'è allerta gialla per rischio di frane e allagamenti. A Torino e in provincia sono ...

Prolungata l'allerta, isolate alcune frazioni di Molini di Triora e di Rezzo: Prolungata l'allerta, isolate alcune frazioni di Molini di Triora e di Rezzo: Nel savonese resta l'interruzione dell'Aurelia a Capo Noli. Aurelia riaperta a senso unico alternato a Mulinetti, nel comune di Recco dove nelle prime ore della giornata era caduto sulla carreggiata ...