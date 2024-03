In Abruzzo Schlein tenta bis | per blindare il “campo larghissimo”

Domenica 10 marzo, dalle ore 7 alle ore 23 si vota in Abruzzo per l’elezione del presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale: 1.208.276 cittadini chiamarti alle urne per ... (Leggi)

Dicono che sarà una battaglia all’ultimo voto ma vai a fidarti dei sondaggi, e comunque chiunque vinca sarà stata una bella battaglia, questa d’Abruzzo, regione dove il predominio della destra era ... (Leggi)

È giunto il momento di superare antipatie e divisioni all’interno del Pd e della coalizione intera: se si vuole vincere in Abruzzo bisogna mostrarsi uniti. E questo l’ha compreso a pieno la ... (Leggi)

Ci ha provato Elly Schlein e le andata male. Anzi, malissimo. Perché il tentativo di fare campagna elettorale dentro un ospedale dell’Abruzzo, nello specifico quello di Popoli, si è trasformato in ... (Leggi)

ROMA (ITALPRESS) – “Sull’Abruzzo siamo fiduciosi, c’è un bel clima rafforzato dal vento della Sardegna. D’Amico lo abbiamo scelto per competenza, non per obbedienza. Ora vediamo i ministri sfilare ... (Leggi)