In Abruzzo per Meloni sfida senza alibi che non può perdere

(Di domenica 10 marzo 2024) Roma, 10 mar. (askanews) – Se la Sardegna è stata lo scricchiolio, l’sarebbe il tonfo. Perché nella corsa alla rielezione di Marco Marsilio alla guida della Regione, Giorgiaha investito molto di suo, sia di politico che di personale. Basta un breve elenco a dare l’idea: è il suo collegio di elezione, è la terra che ha dato a Fratelli d’Italia il primo governatore della sua storia quando ancora la strada per palazzo Chigi era lontana, e poi il candidato è un amico fraterno, cresciuto con lei alla scuola politica di Colle Oppio. Non è un caso, insomma, se tra iani si consideri l’– tra il serio e il faceto – come una succursale di via della Scrofa.Per questo, quella abruzzese oggi per la premier-leader Fdi è unache semplicemente non può permettersi di ...

Urne aperte in Abruzzo oggi 10 marzo, d alle ore 7 alle ore 23. Gli elettori saranno chiamati al voto per l'elezione del presidente della Regione e il rinnovo del consiglio regionale.

In Abruzzo Schlein tenta bis,per blindare il "campo larghissimo": che è sempre più preoccupata per una linea ritenuta troppo focalizzata proprio sul dialogo con i 5 stelle.Una vittoria anche in Abruzzo permetterebbe alla Schlein di prolungare quella tregua interna

