Il Watford licenzia il capo Valerien Ismael e affida a Tom Cleverley la carica ad interim

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 10 marzo 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Ilha esonerato l’allenatoredopo la sconfitta interna per 2-1 di sabato contro il Coventry e hato l’incarico adall’ex centrocampista Tom. Gli Hornets sono stati battuti 2-1 dagli Sky Blues e si sono ritrovati al 13esimo posto nel campionato Sky Bet, ben alla deriva dai play-off e sette punti sopra la zona retrocessione. L’exdi Barnsley e West Bromera stato nominato per l’incarico a Vicarage Road a maggio e aveva firmato un’estensione del contratto a ottobre, ma ...