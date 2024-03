Il voto sul filo in Abruzzo ultimo test per la Lega di Salvini

(Di domenica 10 marzo 2024) Roma, 10 mar. (askanews) – Quando una partita si gioca suldi poche migliaia di voti, come è stato alle Regionali in Sardegna e come potrebbe di nuovo ripetersi oggi in, è fisiologico che gli occhi siano puntati verso l’anello debole della coalizione, quello in caduta libera soprattutto da quando Fdi guidato da Giorgia Meloni è diventato il primo partito del centrodestra. Dopo lo scarsissimo 3,9% ottenuto dallasull’isola, dove Paolo Truzzu è uscito sconfitto, un crollo del partito di Matteoanche inpotrebbe costare la sconfitta del governatore uscente Marco Marsilio, candidato del centrodestra. In Fdi in campagna elettorale è scattato l’allarme, fatto trapelare anche sulla stampa nei vari retroscena. Se lava sotto il 5% il candidato del ...

Le Elezioni in Abruzzo 2024 in diretta con i dati dell’affluenza e gli orari dei seggi alle regionali . Al voto 1,2 milioni di cittadini: urne aperte d alle ore 7:00 alle 23:00 di domenica 10 marzo. ... (Leggi)

