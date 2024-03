Il viola irrealizzato» DDR e il no di Rocco Ma era quasi fatta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Ci ha sperato davvero per almeno un paio di giorni, Daniele De Rossi, di diventare l’allenatore della Fiorentina. Questione di "sliding doors", ovvero di porte scorrevoli. Che tuttavia nell’estate 2020 per l’attuale tecnico della Roma passarono in un batter d’occhio dall’essere spalancate a rimanere chiuse a doppia mandata. Galeotto fu un flirt, quello tra DDR e il ds Pradè, che non fu gradito ai piani alti della dirigenza. In particolar modo non piacque aCommisso, che profondamente legato a Iachini (e riconoscente verso il lavoro svolto dal marchigiano, subentrato a Montella) scelse di riconfermare il mister che aveva scelto pochi mesi prima, rifiutando qualsiasi altra opzione tra cui quella che portava a De Rossi, che aveva da poco terminato la sua carriera di calciatore nel Boca. Ne seguì un bisticcio: la Fiorentina, a muso duro, ...