Il tramonto della cultura | in Francia 40 mila libri finiscono al rogo

(Di domenica 10 marzo 2024) Un libro non si getta mai nella spazzatura, anche se è di un autore o un'autrice che fa venire l'orticaria sentendo solo il suo nome, anche se è stato scritto come peggio non si poteva, anche se è il regalo sbagliato di un parente che non conosce i nostri gusti e le nostre preferenze, perché può sempre trovare una nuova vita, una nuova biblioteca, un nuovo lettore che, a differenza di noi, troverà un motivo di interesse. Per questo lasciano senza parole le immagini che arrivano da Saint-Laurent-du-Var, comune del dipartimento delle Alpi Marittime situato vicino a Nizza, con cassonetti dell'immondizia traboccanti di, più di 40per la precisione, per un totale di 60 tonnellate. La causa? Il fallimento«più grande libreria di» come l'ha definita il suo ex proprietario Marc-Henry Solange, La Grande ...