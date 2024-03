Il traffico migliorerà del 100% Buchignani plaude all’opera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 10 marzo 2024) Non possono che essere entusiastici i commenti di sindaco e assessore per i lavori di realizzazione del sottopasso ciclopedonale della stazione. Un’opera portata avanti nel concreto dalla giunta Pardini, ma che – per onor di cronaca – va ricordato come il progetto nacque sotto l’amministrazione Tambellini. Era infatti il 9 settembre del 2021 quando su La Nazione un articolo precisava come "Si farà il nuovo sottopasso alla stazione: l’amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento di un milione e 800mila euro dello Stato per poter mettere in cantiere l’opera che è già in stato avanzato di progettazione e che andrà a completare la fluidificazione e la messa in sicurezza della viabilità attorno alla cerchia delle Mura urbane". Poi le elezioni e dunque il cambio di amministrazione. "Questa è una delle opere infrastrutturali più sentite - afferma l’assessore ai Lavori pubblici, ...