(Di domenica 10 marzo 2024) "Dopo le audizioni con i procuratori Melillo e Cantone avverto l’urgenza di dare risposte a due interrogativi". A parlare è Gianluca Cantalamessa,campano della Lega, componente della Commissione parlamentare antimafia.sono? "Il primo:questa valanga di accessi abusivi, ci sono dei? Il secondo:sono glidi chi, in questi anni, ha raccolto informazioni senza alcuna autorizzazione?"., una prima idea se l’è già fatta? "Guardi, sarebbe sbagliato farsi un’idea, prima di conoscere a fondo quello che è successo davvero. Di certo non ci fermeremo prima di arrivare alla verità perché ci troviamo di fronte a un fatto di enorme portata". Il procuratore Melillo ha parlato di un "sistema-colabrodo" che ha ...

Milano, 13 febbraio 2024 - Una delle vittime del truffatore seriale , arrestato dalla polizia di Milano, è un ex senatore leghista , Dario Fruscio . Il politico 86enne, professore di Economia che in ... (Leggi)

di Andrea Gianni Milano Una delle vittime del truffatore seriale , arrestato dalla polizia di Milano , è un ex senatore leghista, Dario Fruscio. Il politico 86enne, professore di Economia che in ... (Leggi)

Il senatore leghista: "Mandanti dietro Striano. Chissà per quali obiettivi": Il secondo: quali sono gli obiettivi di chi, in questi anni, ha raccolto informazioni senza alcuna autorizzazione". senatore, una prima idea se l’è già fatta "Guardi, sarebbe sbagliato farsi un’idea ...quotidiano

Chissà se Meloni e Nordio ricordano il nome di Igor Marini: Ex attore e stuntman, consulente finanziario, fu nel 2003 un supertestimone sull'affare Telekom-Serbia spuntato dal nulla. Parlò di una super tangente per Prodi. Fu consultato dal centrodestra come un ...editorialedomani

Pillon esprime la sua "solidarietà" al consigliere leghista condannato per odio omofobico: Se l'ex senatore leghista Simone Pillon ritiene davvero che l’offesa sia una libertà di espressione, perché lui denuncia le persone da cui si ritiene offeso Basterebbe questa riflessione per reputare ...gayburg