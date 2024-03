Il romanzo che è diventato un caso politico in Brasile

(Di domenica 10 marzo 2024) Si intitola O avesso da pele e in Italia è uscito con il titolo Il rovescio della pelle. L’autore Jeferson Tenório ha anche ricevuto minacce di morte. Leggi

Ultimo appuntamento del Tsf: Eva Geatti con La vaga Grazia: Il lavoro dell’artista friulana è una pratica di autocreazione che trae ispirazione dalla figura di René Daumal e dalla sua opera “Il Monte Analogo”: unico romanzo al mondo (si dice) a concludersi con ...messaggeroveneto.gelocal

Il nuovo libro di Rebecca Makkai, #metoo al campus: Nell'ultimo romanzo di Rebecca Makkai, "Ho qualche domanda da farti", una celebre podcaster, i dubbi su un vecchio omicidio... Una trama gialla che cela una riflessione sulla memoria. E sul #metoo ...iodonna

Claudia Durastanti: «Ci si vergogna più dei sogni che dei traumi. No, la letteratura non salva»: Esce il nuovo romanzo della scrittrice de “La straniera” . E’ una storia ambientata in epoche antiche e future. «Sono passata dall’infernale nella famiglia alle affinità elettive» ...corriere