Il restyling della grande bellezza Nascono due musei autonomi | Così l’arte guadagna visitatori

(Di domenica 10 marzo 2024) Annunciata già da diversi mesi, diventa operativa la nuova ‘mappa’ deistatali in Emilia Romagna. Proprio nei giorni scorsi infatti il MinisteroCultura, guidato da Gennaro Sangiuliano, ha emanato il decreto che istituisce nuovinazionali ada speciale (come già sono, per esempio, le Gallerie Estensi di Modena e il ComplessoPilotta a Parma): in tutta Italia passano da 44 a 60 e nel nostro territoriodunque ufficialmente due nuovinazionali (designati come uffici di livello dirigenziale non generale), quello di Ferrara e quello di Ravenna, per i quali dovranno essere nominati due direttori ad hoc. Vediamo allora nel dettaglio le novità. Ferrara – come già era stato ampiamente previsto – si torna a ‘separare’ da ...