(Di domenica 10 marzo 2024) . Sembrava in difficoltà Peccoieri quarto nella prima gara sprint del Motomondiale. Oggi invece il due volte campione del mondo ha dominato il primo MotoGp praticamente dal primo giro. È stata una grande vittoria davanti a Binder e Martin.: «La celebrità mi interessa il giusto. Marquez? Io penso solo ad aprire il gas in pista», due volte consecutive campione del mondo in MotoGp, intervistato dal Paìs. Domani comincia il motomondiale in Qatar. Vedi Marc Marquez come un rivale per il titolo?«Vedremo. Siamo qui in Qatar per lottare, competere e scoprire chi sarà il principale rivale da battere. Ha sicuramente delle possibilità, la moto è forte ed è Marc Marquez. Sono sicuro che sarà competitivo, ma io sto solo pensando di andare veloce». Ti ha infastidito il suo ...

Il re è sempre Bagnaia: quando il gioco si fa duro, i Bagnaia cominciano a giocare: Alle sue spalle Binder e Martin Valencia (Spagna) 26/11/2023 - gara Motogp / foto Imago/Image Sport nella foto: Francesco Bagnaia ONLY ITALY Il re è sempre Bagnaia: quando il gioco si fa duro, i ...

MotoGP Qatar: Bagnaia vince dominando, Binder e Martin sul podio. Marquez 4°, Acosta show e poi crollo: Davanti tutto facile per Bagnaia che tiene sempre a un secondo Binder e va vincere in scioltezza la prima gara della stagione davanti al sudafricano con la KTM e a Martin vincitore ieri della Sprint. ...

MotoGP Qatar 2024: Bagnaia trionfa in modo perentorio a Lusail: MotoGP Qatar 2024: Bagnaia trionfa in modo perentorio a Lusail: Pecco Bagnaia svernicia tutti in due curve e si mette a trainare il gruppo dal primo all'ultimo giro! Sul podio Binder e Martin, quarto Marquez. bravo Acosta ...

MotoGP, GP Qatar: la diretta LIVE della gara di Lusail: MotoGP, GP Qatar: la diretta LIVE della gara di Lusail: In corso su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW la prima gara dell'anno sul circuito del Qatar. Bagnaia, partito dalla seconda fila, al comando con Binder e Martin alle spalle.

Bagnaia show, vince la prima del mondiale MotoGP in Qatar partendo quinto: Binder 2°, Martin 3°: Bagnaia show, vince la prima del mondiale MotoGP in Qatar partendo quinto: Binder 2°, Martin 3°: Pecco Bagnaia vince la prima stagionale del mondiale di MotoGP in Qatar. Il pilota della Ducati arriva davanti a tutti al termine di una gara incredibile. Al secondo posto chiude Binder, Martin è ...