Il ’Razzo’ delle acque che sogna la velocità | Rossi il mio idolo Io in pista? Solo alla Play

(Di domenica 10 marzo 2024) Anche lui è uno degli orfani di Valentino. Ma anche se "il miofin da quando ero piccolo" ha smesso di correre in moto per godersi la ’pensione’ nell’abitacolo di una macchina, lui la passione per i motori non l’ha chiusa in box. AlbertoRazzetti, nuotatore della Nazionale, atleta in forza alle Fiamme Gialle, continua a tifare "tutti i piloti italiani. E ovviamente la Ducati". Classe 1999, il ragazzo di Lavagna, genovese e genoano con un debole "per qualsiasi piatto con il pesto", ai Mondiali di Doha è diventato il primo azzurro della storia a salire sul podio iridato dei 200 farfe il terzo italiano sul podio mondiale dei 200 misti dopo Giovanni Franceschi e Massimiliano Rosolino. E ora si prepara alle Olimpiadi di Parigi in calendario tra luglio e agosto. La sua seconda avventura a cinque ...