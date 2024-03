Il PSG si tira indietro per Osimhen? Sta cambiando il futuro

(Di domenica 10 marzo 2024) Victorpotrebbe accasarsi al PSG la prossima estate, a quanto pare, però, i parigini potrebbero virare su altro. Circa tre mesi ed il matrimonio tra Napoli e Victorterminerà. Un rapporto lungo 4 anni, che ha portato in dote tanti goal e soprattutto uno scudetto, quello più atteso, arrivato nella stagione in cui il nigeriano ha vinto anche il titolo di capocannoniere. Una cessione segnata, come dichiarato dallo stesso patron dei campioni d’Italia, Aurelio De Laurentiis, che nel post rinnovo, dichiarò di essere stato conscio dal primo momento delle intenzione del proprio giocatore, citando i club che si sarebbero potuti permettere, una cerchia ristretta. PSG –, novità dell’ultim’ora: nuovo obiettivo per i francesi? Tra le società citate dal leader della FilmAuro: Real Madrid, club di ...

Milan: serve il campo per risolvere i problemi mediatici: Certo l'Atletico in primis, e poi Bayern, Manchester, PSG, Real, non sono del livello mesto e ... Non solo per l'aspetto sportivo, del sentimento, ma soprattutto perché si tira dietro un chiara ed ...

Luis Enrique raccontato dai suoi ex calciatori: "Ero titolare, arrivai in ritardo e non fui convocato": ...che ha allenato hanno avuto tanto da dire sulla personalità particolare dell'allenatore del Psg . ... Tira fuori il massimo da tutti i componenti della rosa' , ha detto Tello, che è stato uno dei suoi ...

PSG – Reims 2-2 al 45': ecco i gol – VIDEO: PSG – Reims 2-2 al 45': ecco i gol – VIDEO: Il primo tempo della sfida tra PSG e Reims si chiude sul -2: in gol Munetsi e Diakite per gli ospiti; autogol di Abdelhamid e la firma di Ramos per i parigini ...

Francesco Camarda, il talento del Milan compie 16 anni: la firma: Francesco Camarda, il talento del Milan compie 16 anni: la firma: Camarda, attaccante da 500 gol con le Giovanili del Milan, compie 16 anni e può siglare un contratto (triennale) da professionista. Su di lui Juventus, Inter, Manchester City e altre: perché non firma ...

"Il Psg mi chiamò per convincere Allegri ma lui voleva la Juve. E il Chelsea...": "Il Psg mi chiamò per convincere Allegri ma lui voleva la Juve. E il Chelsea...": L’ex tecnico Giovanni Galeone parla di Max e Gasperini in vista della sfida tra bianconeri e Atalanta e svela alcuni retroscena sulla carriera del tecnico bianconero ...