Grande attesa per Psg-Rennes , match valido per la ventitreesima giornata della Ligue 1 2023/2024. Oltre alla partita in sè infatti non mancano i temi di interesse, a cominciare dal trattamento che ... (sportface)

Serviva una vittoria, serviva una prestazione da Napoli importante. E il 6-1 rifilato al Sassuolo vuol dire veramente tanto per il prosieguo... (calciomercato)

Mbappé andrà al Real Madrid, ma intanto il PSG ha già trovato il suo sostituto . Ecco chi raccoglierà la sua eredità Anche se ancora non c’è l’ufficialità, è sempre più vicino il giorno in cui ... (calcionews24)

Il Psg è pronto a fare follie per Lamine Yamal: 200 milioni al Barcellona per il nuovo Messi ed erede di Mbappé: Javier Aguirre è uno che ne sa di calcio e di calcio spagnolo. Nelle scorse ore, l`allenatore del Maiorca si è lasciato andare a parole al miele per Lamine Yamal:.calciomercato

Yamal, offerta faraonica dal Psg. Mendes da Laporta, ma il Barcellona...: Al Khelaifi cerca l'erede di Mbappé, ormai verso Madrid, e dalla Spagna sono sicuri delle cifre per l'attaccante blaugrana ...tuttosport

Dal Brasile: Dani Alves suicida in carcere Arriva la smentita del fratello: Nelle ultime ore è rimbalzata dal Brasile una notizia a dir poco tragica: Dani Alves, ex terzino di Barcellona, Juventus e PSG, si sarebbe suicidato in carcere dopo la condanna a 4 anni e ...tuttojuve