Il programma della giornata La Tarros Sarzanese al Luperi col Canaletto

(Di domenica 10 marzo 2024) Ecco ildel calcio dilettantistico spezzino con campi, orari e arbitri. In Eccellenza la Forza e Coraggio dovrà assolutamente vincere lo scontro diretto con il Taggia per poter avere ancora un minimo di speranza di salvezza. In Promozione girone B spiccano i due derby provinciali Levanto-Don Bosco eSepor. Infine in Prima categoria si è svolta ieri la sfida con in palio il primato tra le prime dueclassifica Brugnato e Segesta. Eccellenza 25ªForza e Coraggio-Taggia (Cimma Pagliari ore 15 arbitro Viviani di Genova, assistenti Amadei di Genova e Gioia Dainese di Chiavari). Promozione girone B 25ªLevanto-Don Bosco (Raso Scaramuccia Levanto 15 arbitro Bergonzi di Savona, assistenti Bordone di Chiavari e ...