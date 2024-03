Il procuratore di Napoli Nicola Gratteri | “TikTok è la vetrina delle mafie”

E' morto a Napoli l'attore Gigio Morra: fu tra i protagonisti di 'Un posto al sole': Lutto nel mondo dello spettacolo. E' morto a Napoli, la città in cui è nato, a 78 anni l'attore napoletano Gigio Morra, celebre per il suo ruolo ...Rai come 'Imma Tataranni - Sostituto procuratore', 'I ...

TikTok è la vetrina delle mafie: 'vuoi diventare come noi': per il procuratore Gratteri i giovani spesso "abboccano". Poi ricorda la grandezza di Borsellino: ... quando è diventato Procuratore di Palermo tutti sapevamo che sarebbe stato ammazzato, lui per ... Parlando poi di come sia percepita la giustizia dai cittadini, il capo della Procura di Napoli ha ...

Intercettazioni, botta e risposta Gratteri-Delmastro: Intercettazioni, botta e risposta Gratteri-Delmastro: La questione intercettazioni innesca il botta e risposta tra il procuratore di Napoli Nicola Gratteri e il viceministro Andrea Delmastro ...

Narcos latitante catturato in Portogallo, fu condannato 32 anni fa a Napoli: Narcos latitante catturato in Portogallo, fu condannato 32 anni fa a Napoli: Il Gruppo di lavoro per la ricerca dei latitanti recentemente istituito dalla Procura di Napoli, tenendo sotto controllo gli spostamenti Omar Rivera Gomez, verosimilmente residente in Canada, ha ...

