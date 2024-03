Il post sessista del preside sulla guardalinee ferita | “Meglio se faceva le tagliatelle | il calcio non è per donne”

Arbitro donna si fa male, arriva commento sessista di un preside: Queste le parole usate in un post dal preside Paolo Auricchia del liceo Vieusseux di Imperia per commentare un episodio di cronaca sportiva che, due settimane fa, ha visto coinvolta un'assistente di ...

La copertina su Chiara Ferragni dell'Espresso: non dovrebbero offendersi di più i pagliacci e il Joker L'influencer impari da Jokic: ...Spadaro C hiara Ferragni in copertina sull' Espresso truccata come il Joker (si presume in post ... nazione infetta' e che proprio l'8 marzo se ne esce con una copertina così sessista, da mero clickbait ...

Commenti sessisti del preside del liceo Vieusseux di Imperia, domani studenti in corteo per protesta: Commenti sessisti del preside del liceo Vieusseux di Imperia, domani studenti in corteo per protesta: Il dirigente ha commentato il caso della guardalinee ferita in Spagna: "Se fosse stata in cucina a preparare tagliatelle (cosa degnissima), non si ...

Arbitro donna si fa male, arriva commento sessista di un preside: Arbitro donna si fa male, arriva commento sessista di un preside: GENOVA, 10 MAR - "Sì vabbè... però oggettivamente se fosse stata in cucina a preparare tagliatelle (cosa degnissima, che con ogni probabilità non sa fare), non si sarebbe fatta male tesoro". Queste le ...

Arbitro donna si fa male, arriva il commento sessista di un preside: Arbitro donna si fa male, arriva il commento sessista di un preside: “Sì vabbè… però oggettivamente se fosse stata in cucina a preparare tagliatelle (cosa degnissima, che con ogni probabilità non sa fare), non si sarebbe fatta male tesoro”. Queste le parole usate in un ...