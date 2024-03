Il Petrano ’pedala’ in Eurovision Le salite | il freddo e i tornanti Grigliate e vino per scaldarsi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 10 marzo 2024) Sin dalla notte scrosci di pioggia avevano fatto temere il maltempo per la giornata che ha visto di nuovo il Montealla ribalta internazionale con la gara regina della Tirreno Adriatico che è arrivata in cima a questo pianoro dopo il Giro d’Italia del 2009. Fino alla tarda mattinata la cima delè stata sempre avvolta da nubi e nebbia creando non poche preoccupazioni per la zona del traguardo e l’affluenza di pubblico. Poi le nuvole a fine mattinata si sono alzate ed ilè tornato ad essere visibile in tutto il pianoro. Tanta gente ha assistito ai primi passaggi della corsa proveniente da Sassoferrato nei paesi del nostro entroterra da Pergola a Serra Sant’Abbondio, Frontone, Cagli, fino ad Acqualagna, Fermignano, Urbania, Piobbico, Apecchio e Cantiano, poi lo spettacolo più impegnativo è iniziato a Cagli con ...