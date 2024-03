Il parco Alda Merini è realtà | Uno stimolo per tutte le donne

(Di domenica 10 marzo 2024) Intitolato alla poetessaildi via Salceta a Follonica. La targa rientra nel progetto della Commissione Politiche di genere Follonica per dare maggiore visibilità allenell’ambito della toponomastica, intitolando spazi pubblici non ancora individuati a figure femminili di rilievo nel campo della politica, della scienza e della letteratura. E’ stata dunque una grande festa. Il Comune di Follonica, su proposta della Commissione per le politiche di genere che ha presentato il progetto, ha voluto dare maggiore visibilità allenell’ambito della toponomastica, intitolando spazi pubblici non ancora individuati a figure femminili di rilievo nel campo della politica, della scienza e della letteratura. "Sorridi donna, sorridi sempre alla vita", c’è scritto nella targa scoperta ...

