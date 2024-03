Il papilloma virus HPV non è un problema solo femminile Un maschio su tre ne è contagiato e non bisogna sottovalutarne la pericolosità | spiega il professor Veronesi

Oggi, 4 marzo, è la Giornata mondiale contro l’HPV. Se ne sente parlare sempre più spesso, ma di cosa si tratta, come si previene? L’International Agency for Research on Cancer (IARC) lo ha inserito ... (Leggi)

“Ho in mente una donna che venti anni prima era stata in cura da me per una patologia ginecologica, risolta poi brillantemente. Oggi ha circa 40 anni e non molto tempo fa mi telefona preoccupata a ... (Leggi)