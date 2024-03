(Di domenica 10 marzo 2024) Ilall'Angelus ha invitato a pregare "per la" nella Repubblica Democratica del Congo, "come pure nella martoriata Ucraina e in Terra Santa. Cessino al più presto le ostilità che provocanonella popolazione civile", è stato l'appello del

Il Papa, 'preghiamo per la pace, immani sofferenze per civili': Il Papa all'Angelus ha invitato a pregare "per la pace" nella Repubblica Democratica del Congo, "come pure nella martoriata Ucraina e in Terra Santa. Cessino al più presto le ostilità che provocano ...ansa

Il Papa: “ Nessuno dei bimbi ucraini sorride, non sanno sorridere”: “Tutti i giorni alle sette del pomeriggio chiamo la parrocchia di Gaza. Seicento persone vivono lì e raccontano cosa vedono: è una guerra. E la guerra la fanno due, non uno. Gli irresponsabili sono qu ...acistampa

Papa Francesco: “L’Ucraina abbia il coraggio di alzare bandiera bianca e negoziare. Non è una resa, ma il bene del popolo”: E conclude ricordando che “l’auspicio del Papa resta quello sempre ripetuto in questi anni e ripetuto recentemente in occasione del secondo anniversario del conflitto. ‘Mentre rinnovo il mio vivissimo ...ilfattoquotidiano