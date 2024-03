Il Papa e il Santo Avatar | Francesco cambia le regole Dal successore alle dimissioni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 10 marzo 2024) Caro direttore, mister della fede e del diritto per quella che potrà essere la più rivoluzionaria riforma dell'era Bergoglio. Nel silenzio assordante delsul diritto all'aborto nella Costituzione francese ci si adopera sulle nuove norme che possono rompere il «muro» che vuole solo ila decidere del suo futuro. Ma prima delle questioni di diritto, entriamo per un attimo nel refettorio di Santa Marta, dove alloggiasin dall'inizio del suo pontificato: il residence per i prelati è stato preferito alla solitudine dell'appartamento riservato ai successori di Pietro nella Loggia delle Benedizioni. Qualche settimana fa, prima della brutta bronchite che lo sta perseguitando,, a tavola con alcuni amici arrivati da Buenos Aires e Cordova, ha raccontato questa barzelletta: «Che ...