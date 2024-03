Il padre di Bearman sconvolto al box Ferrari | non riesce a respirare | il video fa il giro del mondo | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Riavvolgere il nastro a prima della gara in cui è nata la stellina di Oliver, il 18enne che ha esordito inal Gp in Arabia Saudita, chiamato a ridosso delle qualifiche per sostituire Carlos Sainz. Già, a 30 ore dalla gara neppure immaginava, lui impegnato in Formula 2, che sarebbe finito a correre tra i "grandi". Su una rossa per giunta. Tant'è,si è dimostrato all'altezza: 11esimo posto in qualifica, uno strepitoso settimo posto in gara e il titolo di pilota del giorno. Insomma, per lui - talento della Driver Academy di Maranello - un weekend assolutamente indimenticabile, in attesa di scrivere il suo futuro da pilota professionista. Emozionatissimo lui, altrettanto emozionato il, David, che ha sempre sostenuto la carriera del figlio. Ma dicevamo: riavvolgere ...