Il Napoli vuole confermare Traorè | ecco la strategia

Cesare – Caro Guido il Napoli pareggia in casa con il Torino una partita che poteva e doveva vincere. Il Torino ha confermato di essere squadra aggressiva, che pressa a tutto campo, ostica e ... (ilnapolista)

Cesare – Caro Guido il Napoli pareggia in casa con il Torino una partita che poteva e doveva vincere. Il Torino ha confermato di essere squadra aggressiva, che pressa a tutto campo, ostica e ... (ilnapolista)

L’uomo mercato apprezza molto la Serie A: il Napoli lo monitora attentamente da lontano per tentare il colpaccio . Il calciatore in questione ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ... (spazionapoli)

Repubblica - Rinnovo Kvara sarà tema estate: due big alla finestra, ma la scelta è fatta: Khvicha Kvaratskhelia è legato al Napoli da un contratto fino al 2027, ma presto potrebbe prolungare il suo accordo. D'altronde, viste le sue ottime prestazioni nei primi due anni in azzurro, ...tuttonapoli

Napoli, Koulibaly inchioda Sarri: mi voleva vendere, rimasi grazie a Calzona: Se lui non mi vuole, non puoi fargli cambiare idea”. Mi assicurò che mi sbagliavo. E aveva ragione lui. Ha fatto di tutto per tenermi a Napoli. Insieme a Sarri, ha cambiato la mia storia”. L'ex ...sport.virgilio

ITALIANO, Anno dell'addio Piace a Lazio e Napoli: La Gazzetta dello Sport si sofferma sul profilo di Vincenzo Italiano. Piaccia o non piaccia - si legge - è un giochista integrale. Ma ai più piace, visto che parecchie ...firenzeviola