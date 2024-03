Il Monza espugna il Ferraris | Genoa ko 3-2

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 10 marzo 2024) Gol e spettacolo nell’anticipo della 28ª giornata di Serie A, conin campo. Ililbattendo il3-2 al termine di una gara ricca di emozioni sotto una pioggia battente. Biancorossi capaci di chiudere la prima frazione in doppio vantaggio grazie ai gol di Pessina e Mota.bravo a recuperare nella ripresa con Gudmundsson e Vitinha ma Maldini nel finale ha regalato i tre punti ai suoi. I rossoblù provano a comandare il gioco ma sembrano faticare contro unordinato e preciso. La squadra di Palladino appare subito più cinica e al primo affondo passa in vantaggio. Cross di Mota dal vertice sinistro dell’area. Sul secondo palo Colpani di testa appoggia in mezzo dove Pessina, liberissimo, segna praticamente a ...