Il monologo forsennato del comico Scoditti farà impazzire la platea

(Di domenica 10 marzo 2024) Ci sono ancora posti disponibili per lo spettacolo di venerdì 15 marzo al teatro La Campanella di piazza Anselmo IV. Alle 21 andrà in scena “1 e 95“, un’ora di stand-up comedy con ilGiuseppe. L’atmosfera è quella di un nightclub, in cui arriva ilin smoking e comincia lo show dove gli argomenti si susseguono a un ritmo. La veste dello spettacolo è classica, pulita, vintage, ma il contenuto sarà folle, anarchico e imprevedibile, sulla scia della comicità di Jim Carrey, Eddie Murphy, Robin Williams. Biglietti a partire da 6 euro per gli under 18, 13 euro il ridotto under 25 e over 65, intero 16 euro. Per info e prenotazioni: 039.90.80.122, [email protected] , www.teatrobovisiomasciago.it. V.T.