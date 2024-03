Il mio ultimo Sanremo | mi sento fuori posto | la confessione di Loredana Bertè

(Di domenica 10 marzo 2024) La cantante ricorda i suoi esordi con Renato Zero: "Non avevamo una lira e ci presentavamo ovunque ci fosse la possibilità di lavorare"

F1, Horner parla da "padrone Red Bull": il messaggio a Verstappen sul futuro e il rapporto con Marko: ... a dispetto delle voci e di quanto successo nell'ultimo periodo. Horner glissa sul futuro di ... Il mio rapporto con lui non è un problema , è sempre stato molto schietto e sono sicuro che da parte sua ...

Gli 'Annales' di Simone Inzaghi: ... già, a mio avviso, sicuramente parlare di Annales. Inzaghi, dopo la vittoria sul Nuovo Bologna che,... fin dal lontano '64 dove il Bologna conquista il suo ultimo scudetto. Un'infausta caduta con il ...

È morto Gigio Morra, "Peppino" di Un Posto al sole: il dolore della moglie in un post: È morto Gigio Morra, "Peppino" di Un Posto al sole: il dolore della moglie in un post: Addio Gigio Morra, il post della moglie Gigio Morra aveva 78 anni. Ad annunciare pubblicamente la sua scomparsa è stata la moglie Lucia Mandarini con un post su Facebook: "Il mio amore mi ha lasciato.

Vittorio Emanuele di Savoia come è morto Gli ultimi giorni in ospedale: dalla febbre all'infezione alla gamba. Il figlio a Verissimo: Vittorio Emanuele di Savoia come è morto Gli ultimi giorni in ospedale: dalla febbre all'infezione alla gamba. Il figlio a Verissimo: A poco più di un mese dalla scomparsa di Vittorio Emanuele di Savoia, avvenuta lo scorso 3 febbraio, il figlio Emanuele Filiberto arriva nello studio di Silvia Toffanin per raccontare ...

Festa del Cross: Battocletti campionessa: Festa del Cross: Battocletti campionessa: “Volevo dare il mio esempio ai giovani che stanno passando un momento incerto, di difficoltà. Questa è la risposta che serve”. Ha dovuto rinunciare alla stagione indoor per un doppio infortunio, ma ne ...