Basta Pulisic: il Milan stende l'Empoli. Colpo grosso dell'Hellas Verona a Lecce: Milan - Empoli 1 - 0 Al Milan basta la rete di Pulisic nel primo tempo per prendersi i tre punti. Prestazione non trascendentale per la formazione di Pioli, che tuttavia non ha sofferto quasi mai un ...

(Diretta) Milan - Empoli, Pioli riprova il turnover, dentro Jovic e Okafor: ... Maleh prova a lanciare Cambiaghi in velocità, Tomori controlla la palla e subisce anche fallo 7': Scende fino a centrocampo Jovic per prender palla, il difensore che lo segue lo stende e il Milan ...

Il Milan stende l'Empoli e si porta al secondo posto: basta un gol di Pulisic: Il Milan stende l'Empoli e si porta al secondo posto: basta un gol di Pulisic: La squadra di Pioli trovano il gol vittoria al 40' con Pulisic, che mette in rete su servizio di Okafor. I rossoneri balzano momentaneamente al secondo posto in classifica ...

Milan – Empoli 1-0 highlights e gol: Pulisic stende i toscani! – VIDEO: Milan – Empoli 1-0 highlights e gol: Pulisic stende i toscani! – VIDEO: Mar 10, 2024 #Milan Empoli, #Milan Empoli gol, #Milan Empoli highlights, #Milan Empoli highlights e gol, #Pulisic gol Empoli, #Serie A Milan – Empoli: ecco highlights e gol della sfida valevole per la ...

Milan Empoli 1-0: Pulisic stende i toscani, Juve al momento terza: Milan Empoli 1-0: Pulisic stende i toscani, Juve al momento terza: Milan Empoli, il gol nella ripresa di Pulisic stende la formazione toscana e fa scendere la Juve al terzo posto in classifica Il Milan vince nel match in programma oggi alle 15, con il gol di Pulisic ...