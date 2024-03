Il Milan è secondo in attesa di Juve Atalanta

(Di domenica 10 marzo 2024) Per qualche ora ilin classifica. Grazie ad un gol di Pulisic gli uomini di Pioli battono l’Empoli e si prendono ilposto in classifica, indellantus, in campo alle 18 contro l’. Okafor sostituisce bene lo squalificato Leao, regalando l’assist all’americano al 41’. Per l’Empoli la migliore occasione arriva nei minuti finali, con Destro che spreca di testa.

