Il Milan batte l’Empoli con un pizzico di fortuna | l’autogol di Luperto vale il sorpasso alla Juve

Calcio, il Milan batte 1 - 0 l'Empoli: 16.55 Calcio, il Milan batte 1 - 0 l'Empoli Il Milan scavalca la Juventus al secondp posto. Al Meazza l'Empoli va ko con i rossoneri (1 - 0). Per i toscani una sconfitta pesante, toscani impelagati nella zona salvezza.

(Diretta) Milan - Empoli, Pioli riprova il turnover, dentro Jovic e Okafor: Okafor non è in fuorigioco! GOOOL del Milan ! Ha segnato Christian Pulisic! Milan - Empoli 1 - 0 41': Okafor si prende il fondo palla in mezzo per Pulisic che calcia in porta e batte Caprile. ...

Serie A: Milan batte Empoli 1-0, decide un gol di Pulisic: Serie A: Milan batte Empoli 1-0, decide un gol di Pulisic: Milan-Empoli 1-0 al 40'! Rete di Christian Pulišic! Bennacer verticalizza per Okafor, che scarica all'indietro per Pulisic, il quale calcia di prima intenzione con il sinistro e, complice una ...

Milan-Empoli 1-0, gol di Pulisic e rossoneri secondi: Milan-Empoli 1-0, gol di Pulisic e rossoneri secondi: (Adnkronos) - Il Milan batte l'Empoli 1-0 oggi nel match in calendario per la 28esima giornata della Serie A. Il gol di Pulisic regala la vittoria ai rossoneri che salgono a 59 punti e scavalcano la ...

Il Milan batte di misura l'Empoli: i rossoneri scavalcano la Juve al 2° posto: Il Milan batte di misura l'Empoli: i rossoneri scavalcano la Juve al 2° posto: A San Siro il Milan batte 1-0 l'Empoli nel match delle 15 valido per la 28ª giornata di Serie A. A San Siro il Milan batte 1-0 l'Empoli nel match delle 15 valido per la 28ª giornata di Serie A.