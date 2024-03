Il Messina riacciuffa il Benevento 1-1 | Lanini non basta | ripresa da incubo per i giallorossi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 10 marzo 2024) Tempo di lettura: 5 minutiEpilogo amaro per il, raggiunto quasi sul suono della sirena (1-1) da un tiro dalla lunga distanza di Frisenna (90?) che ha vanificato il vantaggio messo a segno da(31?) nel primo tempo. Quella che doveva essere la quinta vittoria consecutiva della Strega si è trasformata in un mezzo, complice unadove la squadra è apparsa stanca e incapace di reggere il ritmo imposto alla gara da unche ha meritato il pareggio. SCELTE – Mister Auteri, nonostante il ritorno tra i convocati di Pastina, ha preferito non rischiare l’esterno di Battipaglia riconfermando in blocco davanti a Paleari il reparto formato da Berra, Terranova e Capellini. In mezzo al campo, accanto all’inamovibile Nardi, ha agito Pinato con Masciangelo a sinistra e Simonetti a ...